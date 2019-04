Katzen verstehen ihren Namen

Die Frage ist, was die grössere Leistung darstellt: Sich so sehr an das Gerede der Menschen zu gewöhnen, dass es sich als Hintergrundrauschen irgendwann ausblenden lässt? Oder – und das ist zumindest aus Sicht japanischer Forscher das eigentlich Bemerkenswerte – in diesem Strom von Worten den eigenen Namen herauszuhören? Wichtig wäre wohl noch zu erwähnen, dass sich die Frage in diesem Fall auf Katzen bezieht. Wie es also um deren Fähigkeit steht, den eigenen Namen zu erkennen, haben Wissenschaftler um Atsuko Saito von der Universität Tokio untersucht (Scientific Reports).