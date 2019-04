Hitzewelle war nur wegen des Klimawandels möglich

Der Sommer 2018 war ungewöhnlich. Die anhaltende Hitze traf nicht nur eine Region, sondern viele gleichzeitig. Dies sei nur aufgrund des menschgemachten Klimawandels möglich gewesen, schlussfolgern Forschende um Sonia Seneviratne von der ETH Zürich aus Beobachtungs- und Modelldaten. Die Ergebnisse stellte ETH-Klimaforscherin Martha Vogel am Dienstag an der Generalversammlung der European Geoscience Union (EGU) in Wien vor.