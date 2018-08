Heute Nacht regnet es Sternschnuppen

Nachtschwärmer können am Wochenende aussergewöhnlich viele Sternschnuppen über den Himmel huschen sehen: Der Meteorstrom der Perseiden erreicht seinen Höhepunkt und ist in den kommenden Nächten besonders gut zu beobachten. Die Perseiden treten alljährlich Mitte August gehäuft am Nachthimmel auf.

Bereits in der Nacht zum Sonntag dürften viele Meteore zu sehen sein, das Maximum des Stroms wird aber erst in der Nacht zum Montag erwartet. Fachleute rechnen dann mit bis zu hundert Sternschnuppen pro Stunde. Am besten sind die Sommer-Sternschnuppen am späten Abend und in den frühen Morgenstunden zu beobachten. Ihren Namen haben die Perseiden vom Sternbild Perseus, in dem der scheinbare Ausgangspunkt des Meteorstroms liegt.

Wie Meteonews in einer Mitteilung schreibt, hat Hoch Kevin die Luft heute abgetrocknet. «Die kommende Nacht verläuft auf der Alpennordseite sternenklar.» Das bedeutet, dass es nördlich der Alpen und weitgehend auch inneralpin perfekte Bedingungen gibt, um Sternschnuppen zu sehen. «Wer lange und gut hinschaut, kann mehrere Hundert von ihnen sehen.»

(sep/afp)