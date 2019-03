Der Saft des Kautschukbaums fliesst in der Früh am besten. Noch vor dem Morgengrauen schwärmen die Arbeiter auf den Plantagen aus und ritzen mit scharfen Messern Furchen in die Rinde von Hunderten Bäumen, bis eine weisse Flüssigkeit in Sammelbehälter rinnt. Die Latexmilch enthält winzige Kautschukkügelchen und damit den Rohstoff für mehr als 40000 verschiedene Produkte, vor allem für Autoreifen, aber auch für Dichtungen, Matratzen, Schuhsohlen oder Kondome. Mehr als 13 Millionen Tonnen Kautschuk werden jedes Jahr mühsam handgezapft, von der Flüssigkeit getrennt und durch eine chemische Reaktion namens Vulkanisation zu Gummi umgesetzt, ein zugleich festes und selbst in der Kälte elastisches Material.