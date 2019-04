Grösser als das Sonnensystem: Das schwarze Loch in Zahlen

Seit Albert Einstein vor mehr als hundert Jahren sich überlegte, ob es Himmelskörper geben könnte, denen nichts entfliehen kann, auch nicht Licht, ist die Faszination ungebrochen. Das ändert auch das Bild nicht, das in erster Linie die Strahlung von heissem Gas zeigt, das in eine Singularität stürzt. Das Spezielle an dem Foto ist, dass es ähnlich einem Käseloch das Nichts zum Inhalt hat.

Unvorstellbare Zahlen

Allein die Zahlen, die die Forscher zum Bild veröffentlichen, zeigen: Es gibt Dinge, die sich niemand vorstellen kann. Das gilt auch für Wissenschaftler. So sagen selbst Astronomen, sie könnten sich die Distanzen zwischen den Sternen nicht vorstellen. Oder der amerikanische Physiker Richard Feynman, der einmal sagte: «Wer glaubt, die Quantentheorie verstanden zu haben, hat sie nicht verstanden.»

Die Galaxie M87 ist 55 Millionen Lichtjahre entfernt. Das sind 500 Trillionen Kilometer. Der Durchmesser des schwarzen Lochs beträgt 60 Lichtjahre. Ein Lichtstrahl brauchte also vom einen Ende zum anderen 60 Jahre. Zum Vergleich: Das Sonnensystem hat je nach Definition eine Ausdehnung von circa 15 Milliarden Kilometer.

Der Zwergplanet Pluto am äusseren Rand ist im Schnitt knapp sechs Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Das Licht braucht für diese Distanz rund fünfeinhalb Stunden.

Schwarze Löcher wurden indirekt schon seit längerem beobachtet. Von den neu gewonnenen Daten erhoffen sich die Forscher, mehr über die Eigenschaften der Schwerkraftmonster zu erfahren. So wollen sie beispielsweise die Rotation näher untersuchen. Dazu bietet die hineinstürzende Materie Gelegenheit. Diese verschwindet nämlich nicht auf direktem Weg von der Bildfläche. Sie sammelt sich auf einer rotierenden Scheibe. Dabei erhitzt sich das Gas so sehr, dass es Röntgenstrahlung abgibt, die mit Teleskopen gemessen werden kann.

Am inneren Rand der Scheibe beginnt der Ereignishorizont, der dem Projekt seinen Namen gab. Was sich dahinter befindet, lässt sich physikalisch nicht beschreiben. Die Frage, was sich im Inneren eines schwarzen Lochs abspielt, ist wissenschaftlich so sinnlos wie Spekulationen darüber, wie es ausserhalb des Universums aussieht.