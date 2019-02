Abfall im Ferienparadies: Gewaltige Berge von Plastikmüll an der Küste von Santo Domingo, der Hauptstadt der Dominikanischen Republik. (Video: Reuters)

Von dem Ergebnis ihrer Studie zeigten sich die Forscher selbst überrascht: «Ein Teil von mir hatte ja damit gerechnet, dass wir etwas finden würden – aber dass die Lebewesen, die im Marianengraben und damit im tiefsten Tiefseegraben leben, zu hundert Prozent kontaminiert sind, das hatte ich nicht erwartet. Das ist enorm», sagte der Meeresbiologe Alan Jamieson von der Universität von Newcastle der Nachrichtenagentur AFP.

Bis in 11'000 Metern Tiefe

Die Tiefsee galt lange als die letzte vom Menschen unberührte Region. Mikroplastik wurde bislang in Organismen in 2200 Metern Tiefe im Nordatlantik oder in den Sedimenten des Kurilengrabens in rund 7000 Metern Tiefe nachgewiesen. Im Marianengraben in 11'000 Metern Tiefe hatte ein chinesisches Forscherteam Mikroplastik unlängst in Sediment- und Wasserproben nachgewiesen.

Die britischen Forscher wiesen nun nach, dass auch die Tiefseelebewesen den Plastikmüll aufnehmen, wie sie in ihrer am Mittwoch im Fachmagazin «Royal Society Open Science» veröffentlichten Studie berichten.

Jamieson und seine Kollegen beschäftigen sich normalerweise nicht mit Plastikmüll, sondern mit der Erforschung der Tiefsee – ihnen ist die Entdeckung einer Reihe von Tiefsee-Lebewesen zu verdanken. Inzwischen verfügen sie über eine ganze Sammlung an Krebstieren – wie etwa Flohkrebse – aus den Jahren 2008 bis 2017. Sie kamen auf die Idee, diese Sammlung zu nutzen, um einer der drängendsten Fragen unserer Zeit nachzugehen.

Mikroplastik in allen Tieren

Das Ergebnis ihrer Untersuchung sei, «dass man Mikroplastik in allen Tieren im ganzen Pazifik und in ausserordentlicher Tiefe findet. Es ist überall», sagte Jamieson. Die untersuchten Gräben seien teilweise tausende Kilometer voneinander entfernt, fügte er hinzu.