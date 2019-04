Forscher entdecken neue Menschenart

In einer Höhle im Norden der philippinischen Insel Luzon haben Paläoanthropologen eine bislang unbekannte Menschenart entdeckt. Vor zwölf Jahren war in der Callao-Höhle der erste menschliche Knochen aufgetaucht, ein zarter Mittelfussknochen, 67'000 Jahre alt. Das hatte damals bereits für Aufsehen gesorgt, doch ein einzelner Knochen gab noch zu wenig Hinweise. Bei weiteren Grabungen in der gleichen Erdschicht stiess ein internationales Forscherteam im Jahr 2015 auf weitere Fuss- und Handknochen, ein Fragment eines Oberschenkelknochens und mehrere Backenzähne, insgesamt zwölf Teile von drei Individuen.