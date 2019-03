Allerdings sieht die Reform Ausnahmen vor. Und zwar so viele, dass es laut Zimmermann «viele legale Möglichkeiten gibt, sich um die Reform zu drücken». Noch kritischer sieht er einen anderen Umstand: «Der Gesetzgeber hat es versäumt, zu überlegen, wie man den Discard Ban kontrolliert und Verstösse bestraft.» Kontrollen auf See sind bisher das Mittel der Wahl, um sicherzustellen, dass die Fischer das tun, was sie dürfen: Behördenschiffe stoppen die Kutter, Inspektoren kommen an Bord, kontrollieren Papiere, Netze, die Mischung des Fangs. Aber laut Zimmermann reicht das nicht.

Verdacht auf Absprachen

Der Ices überblickt die Datenlage jedes Fischereijahres und hat festgestellt, dass Kutter, die kontrolliert wurden, deutlich mehr unerwünschten Beifang an Deck und dann an Land brachten als nicht kontrollierte Kutter. «Wenn kein Inspektor dabei ist, dann liegen zum Beispiel die angelandeten Mengen zu kleiner Dorsche in der östlichen Ostseefischerei immer haargenau bei 2, 3 Prozent, und zwar über alle Flotten», sagt Zimmermann. Somit gibt es zwar offiziell nichts zu beanstanden, aber der Verdacht liegt nahe, dass es Absprachen gibt und immer noch viel zu viel Beifang im Meer landet. «Natürlich gibt es auch vorbildliche Fischer», sagt Zimmermann, «aber insgesamt hat die Einführung des Discard Ban nichts bewirkt.» Er empfiehlt, das Verbot nachzuschärfen, Ausnahmen zu kippen und – wo nötig – Kutter mit Überwachungskameras auszustatten.

Peter Breckling, Generalsekretär des Deutschen Fischereiverbandes, weist pauschale Urteile zurück. Zimmermanns Befund zu den zu leichten Dorschen in der Ostsee findet er übertrieben. «Wir haben die Information, dass bei Kontrollen auf See rund acht Prozent untermassige Dorsche im Fang gezählt werden, und in den Logbüchern der Fischereibetriebe über die sonstige Fangtätigkeit ein bis vier Prozent dokumentiert sind.»

Vom Discard Ban hält Breck­ling nicht viel. «Der Beifang verringert sich nicht automatisch, nur weil es verboten wird, lebende oder tote Fische ins Meer zurückzuwerfen», schreibt Breckling in einer E-Mail, «es hängt ab von der Fangtechnik und vom Sortieraufwand. Ein Fischer hat sowieso das Ziel, nur das zu fangen, was er verkaufen kann. Alles andere ist lästige Arbeit, die er sowieso gern vermeiden möchte.» Kameras an Bord findet er sinnlos.

Anreize schaffen – das empfiehlt Zimmermann für eine nachhaltigere Fischerei. Die Wissenschaft forscht mit viel Fleiss und Aufwand an Technologien, die Beifang vermeiden: Intelligente Netze, die Schlupflöcher für unerwünschte Fischarten lassen, Geräte, die artspezifische Warnlaute für Schweinswale aussenden. Letztere verwenden mittlerweile viele Stellnetzfischer in Schleswig-Holstein. Aber die neuen Werkzeuge setzen sich nur langsam durch. Einerseits liegt das daran, dass die Welt der Meere vielfältig und wechselhaft ist; Warnlaute, die für Schweinswale in der westlichen Ostsee funktionieren, zeigen etwa vor Island keine Wirkung.