Es wird Sternschnuppen regnen – so entkommen Sie dem Lichtsmog

Nachtschwärmer können am Wochenende aussergewöhnlich viele Sternschnuppen über den Himmel huschen sehen: Der Meteorstrom der Perseiden erreicht seinen Höhepunkt und ist in den kommenden Nächten besonders gut zu beobachten. Die Perseiden treten alljährlich Mitte August gehäuft am Nachthimmel auf.

Bereits in der Nacht zum Sonntag dürften viele Meteore zu sehen sein, das Maximum des Stroms wird aber in der Nacht zum Montag erwartet. Fachleute rechnen beim Höhepunkt des Meteorschauers in der Nacht auf Montag mit bis zu hundert Sternschnuppen pro Stunde. Ein realistischer Durchschnittswert dürfte aber bei rund 60 Meteoren liegen – also etwa einer Sternschnuppe pro Minute. Am besten sind die Sommer-Sternschnuppen jeweils am späten Abend und in den frühen Morgenstunden zu beobachten.

Eine besondere Ausrüstung brauchen Himmelsgucker für die Beobachtung der Perseiden nicht – ein Liegestuhl oder eine Isomatte und eine gute Rundumsicht reichen aus. Die besten Beobachtungsmöglichkeiten bietet ein Platz fernab der von Kunstlicht durchfluteten Städte. Wer den Meteorstrom fotografieren will, sollte eine Kamera mit einem Weitwinkelobjektiv auf ein Stativ montieren und eine Langzeitbelichtung wählen. Welche Orte in der Schweiz speziell dunkel sind, zeigt die «Lichtverschmutzungskarte» lightpollutionmap.info, die auf Satellitendaten basiert.

Noch genauer lassen sich dunkle Orte direkt auf der Website lightpollutionmap.info finden.

Wie Meteonews in einer Mitteilung schreibt, hat Hoch Kevin die Luft heute abgetrocknet. «Die Nacht verläuft auf der Alpennordseite sternenklar.» Das bedeutet, dass es nördlich der Alpen und weitgehend auch inneralpin perfekte Bedingungen gibt, um Sternschnuppen zu sehen. «Wer lange und gut hinschaut, kann mehrere Hundert von ihnen sehen.»

Dieses Jahr wird auch kein Mondlicht die Beobachtung der August-Sternschnuppen stören, wie das Heidelberger Haus der Astronomie und die Vereinigung der Sternfreunde im Vorfeld mitteilten. Denn am heutigen Samstag ist Neumond – und das ist eine gute Nachricht für Sternschnuppenjäger. Es bedeutet, dass bei wolkenfreiem Nachthimmel deutlich mehr Perseidenmeteore zu sehen sein werden als im Vorjahr. Damals überstrahlte der helle Mond nämlich viele lichtschwächere Meteore.

216'000 km/h schnell

Ihren Namen haben die Sommermeteore vom Sternbild Perseus. Dort liegt ihr Radiant, wie Astronomen den scheinbaren Ausgangspunkt von Meteorströmen nennen. In Wahrheit kommen die Perseiden aber aus der unmittelbaren Erdumgebung: Auf seiner Bahn kreuzt unser Planet alljährlich zwischen Mitte Juli und Ende August eine Wolke winziger Teilchen, die der Komet 109P/Swift-Tuttle auf seiner Reise um unser Zentralgestirn zurückliess.

Trifft die Erde auf die kosmische Staubspur dieses etwa alle 133 Jahre wiederkehrenden Kometen, dringen die oft nicht einmal stecknadelkopfgrossen Partikel mit fast 60 Kilometern pro Sekunde in die Erdatmosphäre ein – also mit nahezu 216'000 Kilometern pro Stunde. In einer Höhe von 80 bis hundert Kilometern erzeugen die kleinen Staubteilchen dann die Lichterscheinungen, die Sternschnuppen genannt werden.

Die grösseren Meteore leuchten beim Verglühen in der Erdatmosphäre so stark wie helle Sterne und Planeten. Noch heller, aber auch entsprechend seltener sind die sogenannten Feuerkugeln oder Boliden. Diese spektakulären Meteore ziehen oft einen farbig nachglühenden Schweif hinter sich her.

(mch/sep/afp)