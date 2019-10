Er flirtet lauter als ein Presslufthammer

Zudem hat die Art eine aussergewöhnlich robuste Bauchmuskulatur und einen grossen Stimmkopf, die wahrscheinlich ebenfalls zu der Stimmgewalt beitragen. «Mein Kollege Mario Cohn-Haft hat vor einiger Zeit einen Zapfenglöckner anatomisch untersucht. Sowohl die Bauchmuskeln als auch die Rippen sind viel dicker als die, die man normalerweise bei einem Vogel zu sehen bekommt», sagt Jeff Podos.

Je lauter die Vögel singen, desto schneller geht ihnen die Puste aus

Doch je lauter die Vögel singen, desto kürzer können sie die Töne halten. Dafür hat Podos eine einfache Erklärung: «Wenn man lauter werden will, muss man auch mehr Luft durch den Stimmkopf schicken – und das möglichst schnell. Den Vögeln geht also schneller die Puste aus, wenn sie lauter singen. Dadurch können sie die Töne nicht mehr so lange halten.»