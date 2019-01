Niemand hatte in dem Moment damit gerechnet. Doch dann brach am vergangenen Donnerstag an der nördlichen Steilwand des Säntis auf einer Höhe von etwa 1900 Metern ein breites Schneebrett los. Wie ein Schreckgespenst entwickelte sich die weisse Schneemasse auf einmal zu einer gefährlichen Staublawine und verwüstete im Nu das Restaurant auf der Schwägalp. Ein Schock für alle.