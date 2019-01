Der Anruf, der vieles veränderte, erreichte das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund am ­Morgen eines kalten Spätwintertages über die Tierfund-Hotline. Es ist eigentlich nicht die Aufgabe der Meeresbiologin und Robbenforscherin Linda Westphal, solchen Anrufen nachzugehen. Aber als der Kollege sagte, jemand habe ein totes Kegelrobben-Jungtier am Kap Arkona gesehen, wurde sie sofort aufmerksam. Wenig später stieg sie die Veilchentreppe an der Rügener Steilküste ­hinunter.