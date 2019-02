Wissenschaftler um Jenny Allen von der australischen University of Queensland haben die Gesänge der ostaustralischen Wale vor und nach einer solchen Revolution verglichen und herausgefunden, dass das neue Lied viel simpler aufgebaut ist als das alte (Proceedings of the Royal Society B).

Doch warum geben die Wale plötzlich ihr Lieblingslied auf? «Möglicherweise stossen die Tiere ab einem bestimmten Grad von Komplexität schlicht an die Grenzen ihrer Merkfähigkeit», sagt Van Opzeeland. Und weil sie das Lied nicht mehr verändern können, indem sie es weiter verkomplizieren, machen sie einen radikalen Schnitt. Eine andere Erklärung wäre, dass es sich mit den Liedern der Buckelwale ähnlich verhält wie mit menschlichen Gesängen: Irgendwann kann man auch den grössten Hit nicht mehr hören. In diesem Fall würden sich die Tiere aktiv entscheiden, ihr Repertoire zu ändern, weil ihnen das neue Lied besser gefällt.

Unter Delfinen hat jedes Tier einen eigenen Signaturpfiff, an dem sich die Tiere gegenseitig erkennen.

Einen musikalischen Austausch gibt es auch zwischen Walpopulationen, die in Hörweite voneinander entfernt leben, wie die Buckelwale vor Gabun und die Tiere in der Nähe von Madagaskar. In einer Studie, die kürzlich in der Fachzeitschrift Royal Society Open Science erschienen ist, beschreibt die US-amerikanische Meeresbiologin Melinda Rekdahl, dass sich der Gesang der beiden Populationen zwar unterscheidet, dass es in den Liedern aber auch Stellen gibt, die identisch sind.

Trompeter auf der Jagd

Es ist, als ob die Tiere der beiden Populationen eine gemeinsame Sprache, aber unterschiedliche Dialekte sprechen. Meeresbiologe Fabian Ritter vermutet, dass das gemeinsame Lied einer Buckelwal-Population, auch eine Art gemeinsame Identität schafft, und dass die Tiere anhand des Gesangs erkennen, ob ein Individuum zur eigenen Population gehört oder zu einer fremden. Von Pottwalen sind solche Dialekte schon länger bekannt, und unter Delfinen hat sogar jedes Tier einen eigenen Signaturpfiff, an dem sich die Tiere gegenseitig erkennen.

Wie und von wem junge Buckelwale das Lied ihrer Population lernen, ist noch nicht genau bekannt. «Klar ist aber, dass die Lieder von einer Generation an die nächste weitergegeben werden», sagt Ritter. Seiner Ansicht nach ist es deshalb nicht übertrieben, bei den Gesängen der Buckelwale von einer Art Kultur zu sprechen. Zumindest, wenn man sich darauf einlässt, als Kultur nicht nur typisch menschliche Errungenschaften wie Malerei, Literatur und Theater gelten zu lassen.

Die Blauwale im Atlantik singen von Jahr zu Jahr tiefer und leiser. Weil es mehr Wale gibt?

Fasst man den Begriff weiter, meint Kultur eine bestimmte Gewohnheit oder eine Fertigkeit, die Mitglieder einer Gruppe von Artgenossen unterscheidet, und die sie untereinander weitergeben. Und zwar nicht durch Vererbung, sondern durch sogenanntes soziales Lernen. Dabei macht der Schüler oft die Handlungen seines «Lehrers» möglichst genau nach. So betrachtet, können nicht nur Menschen eine Kultur entwickeln, sondern unter anderen auch Schimpansen, Orang-Utans, Rabenvögel, Elefanten und eben auch Wale. «In der Regel sind es Arten, die in komplexen sozialen Gefügen leben, in denen sich die Tiere gegenseitig als Individuen wahrnehmen, miteinander kommunizieren und kooperieren», sagt Ritter.

Tierische Kultur in diesem Sinne gibt es unter den Buckelwalen nicht nur bei den Gesängen. Auch in der Art und Weise, wie die Tiere jagen, finden sich regionale Unterschiede. Buckelwale in den Küstengewässern vor Alaska zum Beispiel fangen oft gemeinsam ganze Fischschwärme in einer Art Netz aus vielen kleinen Luftblasen.

Gibt oft über Stunden die immer gleichen Töne von sich: Ein Blauwal. Foto: iStock

«Dabei hat jedes Tier eine ganz bestimmte Aufgabe», sagt Ritter. Der «Trompeter» beispielsweise stösst einen charakteristischen Laut aus, kurz bevor ein anderes Tier dann das Blasennetz legt. Die Bedeutung dieses Tons ist noch nicht geklärt, aber Meeresbiologen haben beobachtet, dass Beutefische panisch aus ihrem Schwarm ausbrechen, wenn man ihnen diesen Ton vorspielt, auch wenn weit und breit kein Wal in Sicht ist. So, als wüssten die Fische, dass dieses Geräusch Gefahr bedeutet. Buckelwale in anderen Regionen der Welt kennen diese Art zu jagen dagegen nicht.

Genau wie kulturelle Errungenschaften beim Menschen muss auch tierische Kultur nicht starr sein, sondern kann sich im Lauf der Zeit weiterentwickeln. Ob die schon seit einiger Zeit beobachteten Veränderungen des Gesangs von Blauwalen ebenfalls ein Fall von kultureller Evolution sind, ist noch nicht bekannt. Die Gesänge der Blauwale sind viel schlichter als die der Buckelwale. «Oft geben sie über Stunden die immer gleichen Töne von sich», sagt Ritter. Allerdings singen Blauwale, die mit einer Länge von bis zu 33 Metern die grössten lebenden Tiere sind, viel lauter. Ihre Stimme ist mehrere Hundert Kilometer weit zu hören. Wäre das nicht so, würde sie auch niemand hören, da Blauwale fast immer allein unterwegs sind, mit grossem Abstand zu Artgenossen.