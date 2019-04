Die Fichte hat Fieber

Heinz Studer stockt immer noch der Atem, wenn er zurückdenkt an den 3. Januar 2018. Wintersturm Burglind fegte von Norden her über das Land. Zwischen Olten und Solothurn drückte der Wind durch eine Falte im Jura. Er beschleunigte sich wie in einer Düse. Er kreuzte die Autobahn A1, warf Last­wagen um. Wenige Hundert Meter ­weiter traf er auf den Wald, den Heinz Studer seit 35 Jahren pflegt.