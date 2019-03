Der Frühling startet immer früher

Das zeigt sich beim Vergleich mit einem wilden Kirschbaum, der in Liestal bei Basel am Waldrand steht, also in einer ländlichen Umgebung. Er wird seit 1894 untersucht und blüht inzwischen ebenfalls früher als noch in den ersten Jahrzehnten der Beobachtung. Der klare Trend zur früheren Blüte setzte aber erst um das Jahr 1990 ein, also viel später als bei der Kastanie in Genf.