«Das Virus ist eine Gefahr für die Welt»

Bereits im Jahr zuvor hatte der Forscher vor einem solchen Ausbruch gewarnt. Mehr als eine Million Schweine wurden seither in China getötet, um ein Ausbreiten der Seuche zu verhindern, deren Erreger für den Menschen harmlos ist. Bislang vergeblich. Jede Woche meldet das Land mit der global grössten Schweinefleischproduktion neue Fälle.

Die Hälfte aller Schweine auf dieser Welt lebt in China. In Asien breitet sich der Erreger besonders schnell aus. Das wirft die Frage auf, ob dort eine besonders üble Virusvariante grassiert. In Europa ist der Erreger zwar bereits im Jahr 2014 aufgetaucht, doch bislang sind überwiegend Wildschweine daran gestorben. Mast- oder Zuchtbetriebe waren bislang seltener betroffen. «An dem Virus in China ist nichts Besonderes», sagt Sandra Blome vom Friedrich-Loeffler-Institut. «Die rasante Ausbreitung ist durch menschliches Verhalten verursacht.»

Hohe Viruslast im Blut

Die Fachtierärztin für Virologie war erst kürzlich in China, um Bauern und Tierärzte im Umgang mit dem Erreger zu schulen. Als wichtigsten Verbreitungsweg des Virus hat sie die Verfütterung von Blutprodukten und Speiseabfällen ausgemacht.

Die Blutprodukte werden am Schlachthof gewonnen und sind wichtige Eiweissquellen für die Mastbetriebe. China hat die Verfütterung dieser Materialien inzwischen immerhin verboten. Auch in der EU werde etwa getrocknetes Blutplasma verfüttert, sagt Blome, das sei keine ungewöhnliche Praxis. «Hier kann man sich allerdings ziemlich ­sicher sein, dass ein Tier, das zum Schlachthof gebracht wird, gesund ist. In China ist das nicht unbedingt der Fall.»

Das liege auch daran, dass nicht immer nachvollziehbar sei, wann Bauern eine Entschädigung erhielten für ein als infiziert gemeldetes Schwein. Von den Schlachthöfen reisen kontaminierte Blutprodukte über weite Strecken zu den nächsten Mastbetrieben oder auch über die Landesgrenzen – nach Thailand etwa oder Vietnam.

Eigentlich wird die Seuche, die erstmals 1921 in Kenia von Tierärzten beschrieben wurde, durch Zeckenstiche zwischen Schweinen übertragen. Das Blut eines infizierten Schweines birgt massenhaft Viren. Fleisch, Kot und Urin sind hingegen weitaus geringer belastet. Wegen der ­hohen Viruslast im Blut sind die daraus hergestellten Futterzusätze auch dann gefährlich, wenn die Viren einen anderen Weg in den Körper ihres nächsten Opfers nehmen als den, auf den sie eigentlich spezialisiert sind – über das Maul und den oberen Verdauungstrakt statt von Blutbahn zu Blutbahn durch Zeckentransfer. In einem Experiment konnten amerikanische Forscher vor einiger Zeit zeigen, dass man 140'000 Mal so viele Erreger braucht, um ein Schwein über den oralen Übertragungsweg zu infizieren, wie über den Blutweg, zum Beispiel per Injektion unter die Haut oder in die Blutbahn.