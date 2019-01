Der Rückgang der Eismassen der Antarktis hat sich einer Studie zufolge in den letzten vier Jahrzehnten erheblich beschleunigt. Auch Teile der Antarktis, von denen bisher kein Verlust an Eismasse bekannt war, sind betroffen.

Ein Forschungsteam um Eric Rignot von der University of California in Irvine hat die Entwicklung der Eismassen in 18 Regionen der Antarktis untersucht. Von 1979 bis 1990 waren demnach im Jahresschnitt 40 Milliarden Tonnen Eis in der Antarktis geschmolzen. In den Jahren 2009 bis 2017 habe der jährliche Eisverlust 252 Milliarden Tonnen betragen und damit mehr als das Sechsfache, berichten die Forschenden im Fachblatt «PNAS».