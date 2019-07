CO2-Kompensation ist kein Freiflugschein

Noch sind die politischen Forderungen der jungen «Fridays for Future»-Demonstranten vor allem ein Fingerzeig. Aber einen Effekt haben die Proteste bereits gehabt: Weil viele Menschen an der Nachhaltigkeit ihres Lebensstils zu zweifeln beginnen, boomt die Klimakompensation. Immer mehr Konsumenten überweisen Geld für Klimaschutzprojekte, damit die CO2-Emissionen ihrer Flüge, Kreuzfahrten oder was auch immer anderswo ausgeglichen werden. Kompensationsanbieter wie Atmosfair oder Myclimate verzeichnen enorme Wachstumsraten von 40 Prozent pro Jahr und mehr.