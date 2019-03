Biologen beobachten Evolution in Echtzeit

Anschliessend setzten die Forscher naturfarbene Feder­linge auf 32 schwarze, 32 graue und 32 weisse Tauben. Die Läuse vermehrten sich ungestört im Gefieder – abgesehen vom natürlichen Picken der Tauben als Abwehr.

Taubenfederlinge (unten) wurden auf weissen Tauben innert vier Jahren heller, damit sie vom Wirt nicht erkannt wurden. Foto: Bush et. al. / Evo Letters

Nach vier Jahren hatten sich die Nachkommen der ersten Federlinge massiv verändert. Jene auf weissen Tauben waren deutlich heller geworden, jene auf schwarzen Tauben hingegen dunkler, sodass sie für die Tauben nun schwerer zu erkennen waren als zu Beginn. Die Läuse auf den grauen Tauben dienten als Kontrollgruppe, hier gab es kaum Veränderungen.

Die Forscher konnten also das «Survival of the Fittest» in Echtzeit beobachten: Läuse, die nicht gut genug getarnt waren, überlebten nicht lange genug, um sich fortzupflanzen. Die jeweils bestgetarnten Parasiten hatten hingegen einen Selektionsvorteil, der im Laufe des Versuchs immer ausgeprägter wurde.

«Ein Wimpernschlag»

Die adaptive Radiation sei also klar am Werk gewesen, schlussfolgern die Biologen – und das innerhalb von nur vier Jahren oder etwa 60 Läusegenerationen. «Verglichen mit der Zeitskala der Evolution, ist das nicht einmal ein Wimpernschlag», erklärt der Biologe Dale Clayton von der Universität Utah in einer Mitteilung der Uni. Die Bandbreite der Farben, die sich während des Experiments evolutionär entwickelte, sei so gross gewesen wie jene von Läusen in freier Wildbahn auf rund 300 Vogelarten.

Der Versuch erinnert an die Veränderung bei Schmetterlingen zu Beginn der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert. Im Laufe weniger Jahrzehnte nahm im Norden Englands die Zahl der schwarz gefärbten Birkenspinner rapide zu, während Schmetterlinge der gleichen Art mit weiss gefärbten Flügeln seltener wurden.