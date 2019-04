Bäume und ihre Städte

Dicke Marie heisst sie, und lebt seit 912 Jahren am Tegeler See, der heute mitten in Berlin liegt. AlsGoethe die alte Stieleiche besuchte, in ihrem damals schon mächtigen Schatten ruhteund an einem seiner vielen Baum-Gedichte schrieb, war die Gegend nochländlicher, die Luft in Maries Krone frischer.