Auch Tiere sind nur Menschen

Popeye hat ein Problem. Einmal von der Leine gelassen, rumpelt der blonde Schönling durch das Behandlungszimmer, um jedem Menschen im Raum seine Freude über dessen Anwesenheit zu demonstrieren. Doch kaum hat der junge Labradorrüde das erledigt, ist seine Schnauze schon wieder am Boden. Seinen dicken Schädel dreht er wie eine Bürste in einer Waschanlage hin und her. Sein Frauchen fühlt mit ihm: «Er kratzt sich schon so lange wie verrückt.»

Kurze Zeit später liegt Popeye unter Narkose auf dem Behandlungstisch. Die linke Bauchseite ist rasiert, winzige Knubbel erscheinen auf der blassrosa Haut. Die Dermatologen der Veterinärmedizinischen Universität Wien wenden einen Hauttest an, um herauszufinden, gegen was Popeye allergisch ist. «Immer mehr Hunde entwickeln Allergien. Popeye ist auch noch blond, helle Hunde haben eine stärkere Neigung dazu. Genau wie bei den Menschen», sagt die Immunologin und Allergologin Erika Jensen-Jarolim.

Allergiker Popeye erhälteine Hyposensibilisierung

Ein Knubbel auf Popeyes Bauch schwillt zu einem roten Hügel in Backerbsengrösse. Alles klar: Popeye hat eine Allergie gegen Hausstaubmilben – und vielleicht noch gegen Gräser. Popeyes Beschwerden gleichen denen eines menschlichen Allergikers, die Diagnose und sogar die Therapie verlaufen genau so wie in einer humanmedizinischen ­Praxis. Später wird Popeye eine Hyposensibilisierung erhalten.

Was die Gesundheit angeht, sind sich Mensch und Tier häufig näher, als man denkt: Es gibt Dickhornschafe, die ein Suchtproblem mit Mohnpflanzen haben, sich selbst verletzende Katzen, Seeotter in Pubertätskrisen und Golden Retriever mit Brustkrebs. Dass solche Parallelen existieren, ist nichts Neues. Doch wurde bislang kaum ihr Potenzial gesehen. Viele Krankheitsbilder beim Menschen könnten nämlich schneller und billiger ­erforscht werden, wenn das ­Wissen aus der Veterinärmedizin einbezogen werden würde. Umgekehrt könnten Tiere von den bestehenden Humantherapien profitieren. Und manchmal wäre es sinnvoll, wenn man sich gleichzeitig um die Gesundheit von Mensch und Tier kümmert, etwa wenn Seuchen die Artgrenzen überspringen.

Doch wagen erst einige Forscher den artübergreifenden Blick. So etwa bei Popeyes Untersuchung, an der auch eine Humanmedizinerin beteiligt ist: Erika Jensen-Jarolim, Professorin für Vergleichende Medizin am Messerli-Institut für Mensch-Tier-Beziehungen Wien. Ihre Professur ist gleichzeitig an zwei Standorten angesiedelt: an der Medizinischen Universität sowie an der Veterinärmedizinischen Universität Wien – in der akademischen Welt eine Ungeheuerlichkeit. «Tatsächlich hat man mir gesagt, wenn ich diese Professur annähme, sei ich wohl ziemlich sicher tot für eine weitere Forschungskarriere», sagt sie. «Die Kollegen haben aber recht schnell gemerkt, dass das nicht so ist.»

«Alles hängt mit allem zusammen. Eigentlich wissen wir das doch schon längst.»Jakob Zinsstag, Veterinär

Jensen-Jarolim forscht zum Thema Immunonkologie. Sie will herausfinden, wie man das Immunsystem gegen die Krebszellen mobilisieren kann. Das klappt bislang etwa bereits bei Lungenkrebs und schwarzem Hautkrebs. Jensen-Jarolim hat nun einen Antikörper aus der menschlichen Immunonkologie für Hunde angepasst, sodass er für sie verträglich ist. «Die Vorteile für beide Spezies liegen auf der Hand», erklärt sie. «Mit dem Antikörper kann man eine moderne Krebstherapie für Hunde entwickeln, die davon enorm profitieren würden – jeder zweite Hund entwickelt ab dem zehnten Lebensjahr eine Krebserkrankung. Gleichzeitig können wir aus der Erfahrung mit Hunden aussagekräftige Daten sammeln und erfahren, wie wir sie am besten für Menschen anwenden können.»

Mit diesem Ansatz umgeht sie zugleich ein Dilemma der herkömmlichen Entwicklung von Medikamenten: Sie müssen mit standardisierten Versuchen an standardisierten Tieren getestet werden. In der Regel sind das genetisch angepasste Ratten und Mäuse. «Es gibt aber keine Standardmenschen», sagt der Evolutionsbiologe Josef Reichholf. «Menschen weltweit sind sehr unterschiedlich, das hat zum Beispiel einen Einfluss auf die Art, wie Medikamente wirken und vertragen werden. Deshalb erfährt man von vielen Nebenwirkungen oft erst, wenn Wirkstoffe schon längere Zeit zugelassen sind.» Wenn die humanmedizinische Forschung die Erfahrungen aus der Tiermedizin hinzuziehen würde, hätte man einen viel besseren Überblick über die Wirkmechanismen eines Stoffes in verschiedenen Organismen mit verschiedenen genetischen Grundlagen.

Hunde werden oft genauso dick wie ihr Halter

Gleichzeitig sind sich Tier und Mensch in vielen Dingen grundsätzlich sehr ähnlich. Zum Beispiel seien Infektionskrankheiten so alt, dass sich die Abwehrsysteme des Körpers in den meisten Säugetieren nur wenig unterschieden, sagt Reichholf.

Allerdings sind die in der Forschung genutzten Ratten und Mäuse keine idealen Modellorganismen, da sie dem Menschen weder biologisch besonders nahestehen noch unter ähnlichen Bedingungen leben. Dabei beeinflussen äussere Faktoren wie Umwelt, Ernährung und Bewegung die Entwicklung einer Krankheit in hohem Masse. Hunde hingegen sind den gleichen Einflüssen wie Menschen ausgesetzt: Sie leben mit im Haus, bewegen sich ähnlich viel in der gleichen Umgebung und werden oft genauso dick. Sie sind weit komplexere Tiere als Mäuse und bekommen die gleichen Krebsarten und Allergien wie Menschen. Doch bei der Erforschung einer Krankheit wirft kaum ein Humanarzt je einen Blick auf die Erkenntnisse der Tiermedizin – und umgekehrt.

In den USA haben viele Wissenschaftler das Potenzial der Zusammenarbeit längst erkannt: Seit 2010 hat sich eine Gemeinschaft von Tier- und Humanmedizinern unter dem Namen «Zoobiquity» formiert. Mit diesem Titel erschien 2012 auch ein Buch von Barbara Natterson-Horowitz von der University of California, Los Angeles. Darin hat die Kardiologin etliche Fälle zusammengetragen, bei denen es für ein menschliches Gesundheitsproblem ein Pendant in der Tierwelt gibt. Darunter sind die grossen Volkskrankheiten wie Fettleibigkeit, Diabetes, Krebs und Herzinfarkt, aber auch spezielle Erkrankungen wie Ess- und Verhaltensstörungen.

Der Graben zwischen Tier- und Humanmedizin ist ein modernes Phänomen. Noch vor hundert Jahren kümmerte sich ein Landarzt häufig gleichermassen um Menschen und Tiere, auf dem Land noch vor fünfzig Jahren. Rudolf Virchow, der Vater der modernen Pathologie, vertrat energisch die Auffassung, «dass zwischen Thier- und Menschenarzneikunde wissenschaftlich keine Scheidegrenze ist».

Humanmediziner waren überhaupt nicht vorbereitet

Eine Verbindung der beiden Disziplinen hätte viele Vorteile, sagt der Veterinär Jakob Zinsstag vom Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut, er spricht von «One Health», also «einer Gesundheit» für Mensch und Tier. Zinsstag hatte bereits vor Jahrzehnten im Tschad festgestellt, dass die Kühe der Nomadengemeinschaften geimpft waren, die Kinder jedoch nicht. Also hat er einen gemeinsamen Impfdienst auf die Beine gestellt, der sich Transport und Kühlkette teilt. «Eine Kooperation führt nicht nur zu mehr Gesundheit bei Mensch und Tier, sie spart auch viel Geld», sagt Zinsstag. Die Weltbank schätzt die möglichen Einsparungen durch One Health weltweit auf mindestens sechs Milliarden Dollar pro Jahr.

Auch in Europa gibt es Potenzial. So berichtet Zinsstag über einen Brucellose-Ausbruch in den Niederlanden vor einigen Jahren. Rinder und Schweine hatten die Infektionskrankheit auf Menschen übertragen. Die Humanmediziner waren überhaupt nicht vorbereitet, obwohl die Tierärzte längst Bescheid wussten. Wenn jeder Gesundheitssektor in Echtzeit über alle meldepflichtigen Infektionskrankheiten informiert würde, könnten Massnahmen rascher getroffen werden. Ein weiterer Ansatz seien miteinander gekoppelte Krebsregister, da Auslöser sowohl Menschen wie Tiere beträfen und damit vielleicht schneller identifiziert werden könnten, sagt Zinsstag. «So wissen wir, dass Heimtiere von Rauchern ebenso einem höheren Lungenkrebsrisiko ausgesetzt sind.» Ähnlich hilfreich wäre ein artübergreifendes Register zu Antibiotikaresistenzen.

Kanada hat One Health bislang am weitesten umgesetzt: Alle Untersuchungen von hochansteckenden Krankheiten bei Mensch und Tier werden in einem einzigen Labor durchgeführt. Das Gesundheitssystem hat eine einheitliche Überwachung für Antibiotikaresistenzen und Durchfallerreger bei Mensch und Tier aufgebaut.

Zinsstags Vision geht aber noch weiter: «Die Erhaltung der Gesundheit kann sich nicht nur auf Tiere und Menschen beschränken, sondern muss die Ökosysteme, also auch Faktoren wie Luftverschmutzung, Klimaerwärmung und Bodenfruchtbarkeit, miteinschliessen.» One Health sieht er nur als einen Teilbereich von Ecohealth, einer Art universalem Gesundheitssystem. «Alles hängt mit allem zusammen», sagt er. «Eigentlich wissen wir das doch schon längst.»

(Tages-Anzeiger)