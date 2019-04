Astronomen zeigen erstes Foto eines Schwarzen Lochs

Schlüssel für die Auflösung des aus Radioteleskopen an acht Standorten auf der Welt bestehenden EHT ist der Abstand zwischen diesen Standorten. Je grösser der maximale Abstand, desto grösser der Durchmesser des«virtuellen» Riesenteleskops und desto entferntere und kleinere Objekt lassen sich damit beobachten. «Alma» vergrösserte den Abstand und damit die Grösse und Empfindlichkeit des EHT deutlich.

How can you see the unseen? An Earth-sized telescope.From our @saoastro, Sheperd Doeleman leads the @ehtelescope—a network of eight telescopes spanning the globe, creating a new instrument. They all had to point to the black hole at exactly the same time. ????: @SmithsonianChanpic.twitter.com/GvUVf2nWMv

— Smithsonian (@smithsonian) 10. April 2019