Astronomen zeigen erstes Bild eines Schwarzen Lochs

An der internationalen Kollaboration von rund 200 Forschern ist unter anderem das deutsche Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn beteiligt, an dessen Supercomputer ein Teil der Daten ausgewertet wurde. Ihre Ergebnisse präsentierten die Wissenschaftler am Mittwoch in sechs simultanen Pressekonferenzen weltweit; die zugehörigen Fachartikel erscheinen in der aktuellen Ausgabe der Astrophysical Journal Letters.

Weil Schwarze Löcher von undurchsichtiger Materie umgeben sind, und optische Fernrohre versagen, muss man die Strukturen anhand von elektromagnetischer Strahlung im Radiowellenbereich erkunden. Bislang haben die Forscher vom EHT zwei Schwarze Löcher anvisiert: Jenes im Zentrum der Galaxie Messier 87 (M87), die mit 55 Millionen Lichtjahren Entfernung vergleichsweise nah an unserer Milchstrasse liegt. Und Sagittarius A*, das Schwarze Loch im Zentrum unserer Heimatgalaxie, das nur den Katzensprung von 25'000 Lichtjahren von der Erde entfernt ist. Ganz leichte Ziele sind beide nicht. Das Schwarze Loch in M87 ist zwar mit rund 6,5 Milliarden Sonnenmassen sehr gross und mehr als tausendmal so schwer wie Sagittarius A*. Dafür ist die Entfernung aber auch gut 2000 Mal so gross. Trotzdem erwies sich M87 letztendlich als fotogener, auch weil dieses Schwarze Loch einigermassen stillhält, statt zu flimmern wie jenes in der Milchstrasse. Ein Bild des Massemonsters in unserer Milchstrasse soll dann vermutlich in einer weiteren Publikation folgen, wenn die Auswertung der Daten abgeschlossen ist.

How can you see the unseen? An Earth-sized telescope.From our @saoastro, Sheperd Doeleman leads the @ehtelescope—a network of eight telescopes spanning the globe, creating a new instrument. They all had to point to the black hole at exactly the same time. ????: @SmithsonianChanpic.twitter.com/GvUVf2nWMv — Smithsonian (@smithsonian) 10. April 2019

«Dieses typische, ringförmige Muster, das durch die Ablenkung des Lichts entsteht, ist wie ein Fingerabdruck; das passt sehr gut zu den Simulationen», sagt Karl Schuster, Direktor am Iram. Das internationale Institut für Radioastronomie, an dem auch die deutsche Max-Planck-Gesellschaft beteiligt ist, betreibt mit dem 30-Meter-Radioteleskop in der Sierra Nevada eines der von EHT benutzten Teleskope. Ende 2018 kam mit dem neuen Teleskop Noema in den französischen Alpen ein weiteres hinzu. Die Auflösung, welche die Aufnahme ermöglicht hat, ist atemberaubend. Laut den Wissenschaftlern beträgt der Winkel, in dem zwei noch unterscheidbare Strukturen in M87 zu sehen sind, nur 20 Millionstel einer Bogensekunde. Jede Bogensekunde ist der 3600ste Teil eines Grades.