Asteroid verglüht nur Stunden nach der Entdeckung

In einem grossen Feuerball ist ein Asteroid über dem südlichen Afrika verglüht. Der etwa zwei Meter breite Steinbrocken war auf Kollisionskurs mit der Erde und trat mit einer Geschwindigkeit von rund 17 Kilometern pro Sekunde in die Erdatmosphäre ein.

Der Asteroid mit der Bezeichnung 2018 LA verglühte am Samstagabend über Botswana, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Montag mitteilte. In einem von der Nasa verbreiteten Video ist ein grosser Feuerball zu sehen, der kurz den Nachthimmel erhellt und dann erlischt.

A small space rock impacted over Southern Africa Saturday night, hours after being spotted by the NASA-funded Catalina Sky Survey. Its course was plotted, but at just ~2 meters in size it did not pose a risk and later disintegrated in a bright fireball. https://t.co/NJYCLKUNHM pic.twitter.com/qxpCSl0u9j