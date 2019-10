Artenvielfalt ist nicht alles

Spezialisten sterben aus

So verteilen Bauern vor allem seit den 1960er-Jahren bisweilen mehr Dünger wie Jauche und Gülle oder synthetische Produkte auf ihren Äckern, als die Nutzpflanzen aufnehmen. Dieser Überschuss erreicht über das Wasser oder die Luft schliesslich Wälder, Moore und andere Ökosysteme, denen bisher viel weniger Stickstoff zur Verfügung stand, den die dort wachsenden Pflanzen verwenden können.

Ähnlich geben Verbrennungsmotoren in ihren Abgasen solche Stickstoffverbindungen an die Luft ab, die ebenfalls zum Beispiel von Wäldern oder Magerwiesen aufgenommen werden. Dort halten sich zwar erst einmal die oft auf solche Standorte spezialisierten Pflanzen auf, die an wenig Stickstoff angepasst sind. Aus der Umgebung siedeln sich aber auch Pflanzen an, die deutlich mehr Stickstoff benötigen und deshalb auf dem Magerrasen oder im Wald bisher nicht vorkamen.

In diesem Gebiet nimmt daher die Zahl der Arten zunächst einmal zu. Zählen die Forscher daher die Artenzahl der verschiedenen Gebiete zusammen, stellen sie eine Zunahme fest, obwohl die Neuankömmlinge vorher bereits in anderen Gebieten vorhanden waren. Mit der Zeit aber überwuchern diese an viel Stickstoffdünger angepassten Gewächse die typischen Magerrasen- oder Waldpflanzen, die am Ende ganz aussterben könnten.

«Die Homogenisierung der Pflanzen geht zulasten von spezialisierten Arten, die langsam verschwinden.»Helmut Hillebrand, Universität Oldenburg

«Einen ähnlichen Vorgang löst der Klimawandel auf den Gipfeln der Berge in verschiedenen europäischen Gebirgen aus», sagt Ingolf Kühn. Dort steigen die Temperaturen, und es machen sich in den letzten Jahren zunehmend Pflanzen breit, die bisher nur in tieferen Lagen mit höheren Temperaturen wuchsen. Auch auf den Gipfeln halten sich bisher die Spezialisten der Hochlagen noch.