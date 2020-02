Alle 16 Tage kommen Signale aus dem Weltall

Das Radioteleskop Chime in der kanadischen Provinz British Columbia empfängt seit 2018 wiederkehrende Signale aus dem Weltall. Den Astronomen ist es nun gelungen, in den Radiowellen, nur Millisekunden dauernde «Fast Radio Bursts» (FRB), ein Muster zu erkennen. Die schnellen Funksignale sind ansonsten unvorhersehbar und rasen ohne erkennbares Muster durch das All, was die Erforschung schwierig macht.