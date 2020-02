Tod von Whistleblower-Arzt: Jetzt schaltet sich Chinas Regierung ein

Li hatte sich Anfang Januar unwissentlich bei einer seiner Patientinnen angesteckt. Am 6. Februar verstarb er in einem Spital in Wuhan. Sein Schicksal symbolisiert für viele Chinesen die Folgen der Untätigkeit oder langsamen Reaktion der Behörden auf den Ausbruch. Bei den Ermittlungen gehe es um Fragen des Volkes zu diesem Geschehen, hiess es.

Bereits Ende Dezember hatte Li seine ehemaligen Studienkollegen vor einem Virus gewarnt, welches in seinem Spital diagnostiziert wurde. Die örtliche Polizei in Wuhan hatte den 34-Jährigen und sieben weitere wegen dem «Verbreiten von Gerüchten» und der «schweren Störung der gesellschaftlichen Ordnung» vorgeladen und verwarnt. Sie mussten unterschreiben, dass sie nichts mehr über den Ausbruch enthüllen (zum Porträt).

Grosse Anteilnahme

Der Tod des 34-jährigen Augenarztes, der am Donnerstagabend an der Lungenkrankheit gestorben war, hatte grosse Anteilnahme im ganzen Land ausgelöst. Zahlreiche Nutzer auf den sozialen Netzwerken bedankten sich bei Li für dessen Courage. «Sie haben viele Leben gerettet, indem Sie Alarm geschlagen haben. Sie sind ein Held. Wir werden Sie nie vergessen», schreibt ein Twitter-Nutzer. «Heute leiden einige Chinesen, darunter auch ich, unter dem Zorn und der Trauer, die durch den Tod von Li Wenliang verursacht wurden», schreibt ein anderer.

Gedenkstätte vor dem Spital, wo Li Wenliang am 6. Februar verstarb. Foto: Keystone

In der Landeshauptstadt Peking drückte ein Mann seine Trauer auf eigene Art aus. Er schrieb «Leb' wohl, Li Wenliang» in grossen Lettern in den Schnee und formte liegend mit seinem Körper das abschliessende Ausrufezeichen.

Three photos that perfectly captured the national grief of Dr. Li. A man in Beijing wrote his farewell in the snow. He then lied down, using his body to shape an exclamation mark.“Farewell to Li Wenliang!” It reads. Even the punctuation is sad. pic.twitter.com/8nBsU7E1tF

— Toni (but what’s your *real* name?) (@tony_zy) February 7, 2020