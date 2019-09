«So verschwinden Blähungen innert Tagen»

Worauf es beim Brot ankommt, wieso Avocado keine gute Idee ist und welchen Tee man besser nicht trinkt – Diana Studerus und Martin Wilhelmi wissen alles über Blähungen. Der Arzt Martin Wilhelmi arbeitet als Gastroenterologe und Internist in Zürich und Bern. Diana Studerus arbeitet als Ernährungsberaterin mit Schwerpunkt Gastroenterologie in Basel und Zürich. Beide bieten zusammen eine Sprechstunde für Magen-Darm-Patienten an und haben gemeinsam mit dem bekannten australischen Gastroenterologen Peter Gibson das Buch «Nie wieder Blähbauch» verfasst. Es zeigt: Mit den richtigen Tipps lösen sich Blähungen in Luft auf.