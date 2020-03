So vergessen Sie Ihre Geheimzahl nie wieder Was tun, wenn eine Zahl oder Idee aus dem Kopf verschwindet? Mit dem Verstand allein kommt man nicht weit, sagt Gedächtnistrainer Carsten Brandenberg. Philipp Bovermann

Es gibt ein paar Tricks, wie man sich Dinge – zum Beispiel eine PIN-Nummer – besser merken kann: Indem man Bilder und Emotionen erzeugt. Foto: Getty Images

Wie viele Gehirnzellen den Stresstod gestorben sind, während ihre Besitzer ihr Gedächtnis nach vergessenen Passwörtern durchsucht haben, ist bislang nicht wissenschaftlich untersucht. Das Deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hatte trotzdem Mitleid. Es hat jüngst seine Empfehlung widerrufen, Passwörter regelmässig zu ändern – weil es wenig zusätzliche Sicherheit bringt und weil die Leute dadurch ständig ihre Passwörter vergessen. Aber was, wenn es bereits zu spät ist, wenn einem das verdammte Passwort einfach nicht mehr einfällt? Zu Carsten Brandenberg kommen Menschen, die sich erinnern wollen. Der 51-Jährige arbeitet in der Memory Clinic Essen, einer Ambulanz für Personen mit Gedächtnisstörungen. Ausserdem ist er ausgebildeter Hypnotiseur.