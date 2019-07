Resistente Malaria verbreitet sich in alarmierendem Tempo

Eigentlich waren die Forscher um Rob van der Pluijm von der Universität Oxford in die Gegend des Mekong gezogen, um eine neue Strategie in der Behandlung der Malaria auszuprobieren. Noch ehe sie diese richtig auswerten konnten, machten sie aber eine Entdeckung, die sie «alarmierend» nennen: Die Standardbehandlung, die die 140 Probanden in der Kontrollgruppe bekamen, wirkte bei jedem zweiten Erkrankten in Thailand, Vietnam und Kambodscha nicht mehr. In Teilen Thailands versagte sie sogar in 85 Prozent der Fälle. Die Malaria-Parasiten vom Typ Plasmodium falciparum waren resistent geworden gegen die verbreitete Kombination der Medikamente Artemisinin und Piperaquin, berichteten die Forscher im Fachblatt Lancet Infectious Diseases.