Wie man sich auf Reisen vor dem Coronavirus schützt So hoch ist das Risiko, sich anzustecken, wenn man in Europa oder in Asien unterwegs ist. Fragen und Antworten. Ingrid Brunner , Irene Helmes , Monika Maier-Albang

Angestellte reinigen eine Thai Airways-Maschine am Flughafen in Bangkok, um eine Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Foto: Athit Perawongmetha, Reuters

Wie kann man sich auf Reisen schützen?

Ankunft am Flughafen, und schon denkt man: So viele Menschen aus so vielen Ländern, ist das jetzt eine bedrohliche Situation? Nein, sagt René Gottschalk, Experte für medizinische Massnahmen am Flughafen in Frankfurt. Am Flughafen per se seien Reisende keinem höheren Corona-Risiko ausgesetzt als an anderen Orten.