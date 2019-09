Pflanzen für die kranke Haut

Kamille, Ringelblume, Aloe vera – einige Pflanzen sind weitherum bekannt für ihre entzündungslindernde Wirkung auf der Haut. Was aber regt trockene Haut an, mehr Fett zu bilden? Bitterstoffe aus dem Enzian zum Beispiel. Was kann unange­nehme Feigwarzen beseitigen? Grün­tee-Extrakt. Was ist imstand, die Schuppenflechte zu lindern? Ein Extrakt aus der ­Indigopflanze.