Über das Coronavirus kursieren viele Halbwahrheiten Rund um die Krankheit verbreitet sich eine wilde Mischung aus Fakten und Mythen – das lenkt von den wichtigen Informationen ab. Berit Uhlmann

Ein Klassenzimmer im Libanon wird desinfiziert. Foto: Mahmoud Zayyat, AFP

Eine halbe Stunde auf Twitter. Es trendet der Hashtag #Coronavirus, und das sieht ungefähr so aus: Witzeleien über Hamsterkäufe. Fünf neue Fälle in Spanien. Zwei neue Fälle in Spanien. In China ist alles noch viel schlimmer als berichtet. Weitere Witze über Hamsterkäufe. Wascht euch die Hände. Ein Mann hat auf Ebay zwanzig Gesichtsmasken für 20'000 Euro verkauft. Und wieder Hamsterwitze.