Methadon als Krebsmittel: Patientenstudie soll Klarheit schaffen

Betroffene setzen seither grosse Hoffnung in Methadon. Fachleute kritisieren jedoch, dass keine klinischen Studien existierten, die die vermutete Wirkung des Medikaments kontrolliert bei Patienten getestet hätten. Nun hat die Deutsche Krebshilfe erstmals Geld für eine solche Untersuchung gesprochen. Durchgeführt wird sie von Wissenschaftlern um Thomas Seufferlein vom Universitäts­klinikum Ulm. Claudia Friesen selbst gehört zum wissenschaftlichen Komitee der Studie.

Empfindliche Krebszellen

Teilnehmen können rund 70 Patienten mit fortgeschrittenem Dickdarmkrebs. Die Fördersumme beträgt 1,8 Millionen Franken. Der Start der Studie ist für das erste Quartal 2020 angekündigt, erste Resultate sollen frühestens 2022 vorliegen. Bei rund der Hälfte der Patienten wird Methadon als Ergänzung zu einer herkömm­lichen Chemotherapie verabreicht, der Rest kommt in die Kontrollgruppe und erhält ausschliesslich die Chemotherapie.

Aufgrund von Laborbefunden und Anwendungsbeobach­tungen vermuten die Forscher, dass ­Methadon helfen könnte, wenn die übliche Chemotherapie nicht mehr anschlägt. Bei diesen Patienten sind die Krebszellen resistent geworden. Methadon würde sie demnach für die Chemotherapeutika wieder empfindlich machen. Ob dies ­zutrifft, müssen klinische Studien nun zeigen.

Weitere Studien nötig

Claudia Friesen freut sich über die Unterstützung, betont aber gegenüber dieser Zeitung: «Die Förderung der Studie durch die Deutsche Krebshilfe ist nur ein Anfang.» Möglich sei der Erfolg zudem nur dank Spenden von Patienten und Angehörigen gewesen. Diese hätten die nötige Grundlagenforschung finanziert, als sonst kein Geld vorhanden gewesen sei. Friesen hofft nun auf weitere Schützenhilfe durch das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).

«Jetzt wäre auch bei uns eine Studie mit einer anderen Krebsart sinnvoll.»Julia Strasser, Selbsthilfeverein «Methadon in der Krebsbehandlung»

Im Sommer hatte der zuständige Ausschuss des Bundestags eine Petition überwiesen, welche die finanzielle Förderung der Methadonforschung fordert. «Wir benötigen dringend die Unterstützung des BMBF», sagt Friesen. Da die Ergebnisse beim Dickdarm nicht auf andere Krebs­arten übertragbar seien, brauche es weitere klinische Studien.

In der Schweiz fühlt sich Julia Strasser vom Selbsthilfeverein «Methadon in der Krebsbehandlung» in ihren Anstrengungen bestärkt: «Jetzt wäre auch bei uns eine Studie mit einer anderen Krebsart sinnvoll.» Bei der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK) ist man trotz ursprünglicher Vorbehalte Methadon gegenüber durchaus offen. «Wenn uns ein gutes Studienprotokoll zu Methadon vorgelegt wird, schauen wir es uns sicher an», sagte Onkologe und SAKK-Präsident Roger von Moos im ­August dieser Zeitung.