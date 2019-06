Kindern mit Herzfehlern wirksam helfen

Eines von 100 Kindern hat einen angeborenen Herzfehler. In der Schweiz kommen also jedes Jahr etwa 700 Babys mit einem Defekt an ihrem wichtigsten Organ auf die Welt. 170 von ihnen sind so krank, dass sie innerhalb des ersten Lebensmonats sterben würden, wenn keine Herzoperation durchgeführt oder eine andere Intervention vorgenommen würde. Noch vor wenigen Jahrzehnten sind diese Kinder tatsächlich gestorben. Heute können sie behandelt werden, meistens erfolgreich. Dieser Fortschritt ist nicht selbstverständlich, er ist der wissenschaftlichen Forschung zu verdanken. Und diese Forschung ist auf zusätzliche Daten angewiesen, die in der Schweiz leider noch nicht zur Verfügung stehen.