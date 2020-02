Erster Schweizer Rinderwahn-Fall seit 2012

Auf einem Bauernhof in Einsiedeln ist eine 13-jährige Kuh an der BSE-Seuche erkrankt. Das teilte die Weltorganisation für Tiergesundheit OIE (früher: Office international des épizooties) am Mittwoch mit. Die Meldung sei durch das Bundesamt für Veterinärwesen (BVET) erfolgt. Beim vorliegenden Fall handle es sich um eine sogenannte atypische BSE, die in seltenen Fällen spontan bei älteren Tieren auftreten könne. Das Tier sei inzwischen notgeschlachtet und fachgerecht entsorgt worden, berichtet «SRF». Gemäss OIE handelt es sich um die erste Erkrankung in der Schweiz seit 2012. BSE verursacht im Gehirn der Tiere grosse Schäden und führt schliesslich zum Tod des Viehs.