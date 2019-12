Der Aidsarzt, der das Elend hautnah erlebte

In Zimbabwe kämpfen Millionen Menschen ums Überleben. Wegen Dürre und andauernder Misswirtschaft droht derzeit die schlimmste Nahrungsmittel­krise seit zehn Jahren. Jeder Zweite leidet an Hunger. «Die Situation spitzt sich immer weiter zu», sagt der renommierte Mediziner Ruedi Lüthy, der vor 15 Jahren in der Hauptstadt Harare eine ambulante Klinik für HIV- und Aidspatienten eröffnete und seither jedes Jahr dort sechs bis acht Monate arbeitet.