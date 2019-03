Von einer «Heilung» wollen die Ärzte aber noch nicht sprechen. Das sei noch zu früh, schreibt das Team um Ravindra Gupta vom University College in London in der Veröffentlichung. Die Mediziner hatten den britischen Patienten einer «weniger aggressiven und toxischen» Behandlung unterzogen als die deutschen Kollegen ihren Patienten vor zehn Jahren.

Der britische Patient war 2012 an einem Hodgkin-Lymphom, einem bösartigen Tumor des Lymphsystems, erkrankt. Deshalb bekam der Kranke Blutstammzellen aus dem Knochenmark transplantiert – von einem besonderen Spender, nämlich einem, der resistent gegen eine HIV-Infektion ist. In seltenen Fällen besitzen Menschen eine genetische Veränderung, sodass die HI-Viren nicht in ihre Zellen eindringen können. Zuvor waren dem HIV-Patienten die eigenen Blutstammzellen mit einer Chemotherapie zerstört worden. Nach der Prozedur erhielt der Patient zunächst noch weitere 16 Monate die antiretrovirale Therapie, bis das Ärzteteam zusammen mit dem Betroffenen entschied, die Medikamente abzusetzen.

Einige Patienten sind bei der Behandlung gestorben

Beim Berliner Patienten mussten die Ärzte die Blutstammzellen-Transplantation – ebenfalls mit Zellen eines HIV-resistenten Spenders – zweimal hintereinander durchführen. Nach der ersten Behandlung hatten sich die HI-Viren wieder verbreitet. Zudem wurde der Patient am ganzen Körper bestrahlt. Auch er litt unter einer fortgeschrittenen Tumorerkrankung. So konnten die eigenen krankhaften Blutzellen abgetötet werden.

Wie belastend die Behandlung ist, weiss Gero Hütter von der Medizintechnik-Firma Cellex GmbH in Dresden. Im Jahre 2008 war Hütter einer der behandelnden Ärzte des «Berliner Patienten» an der Charité – Universitätsmedizin Berlin. «Seit der erfolgreichen Transplantation des ‹Berliner Patienten› wird versucht, diesen Fall zu reproduzieren. Leider sind einige der Patienten, die die gleiche Behandlung erhalten hatten, früh an Komplikationen oder Rückfällen ihrer Krebserkrankung verstorben», sagt Hütter.

Ein Patient aus Essen, den die Berliner Ärzte ebenso behandelten, erlitt einen Rückfall der HIV-Erkrankung mit einem mutierten Virusstamm, nachdem die HIV-Therapie abgesetzt wurde, fügt Hütter an. Bei drei weiteren Patienten liege die Transplantation schon mehr als ein Jahr zurück, sie erhalten aber weiterhin ihre HIV-Medikation. «Der jetzt vorgestellte Fall ist die erste erfolgreiche Wiederholung des ‹Berliner Patienten›», sagt Hütter.