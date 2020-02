Zahl der Krebsfälle wird sich weltweit fast verdoppeln

Ein Grund dafür ist die steigende Lebenserwartung: Es gibt immer mehr Menschen auf der Welt, und sie werden immer älter. Aber auch die Lebensweise spielt eine Rolle. Laut einer deutschen Studie liessen sich bis zu 40 Prozent der Krebserkrankungen verhindern, wenn die Menschen gesünder leben würden.

Den Gesundheitsexperten zufolge handelt es sich dabei um Massnahmen, die vielen bekannt sind, aber trotzdem nicht umgesetzt werden:

Nicht rauchen

Übergewicht vermeiden

Sport treiben

Gesund ernähren

Wenig oder kein Alkohol trinken

Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen

Gerade der Verzicht auf das Rauchen hätte einen grossen Einfluss. Lungenkrebs ist weltweit der häufigster Krebstyp, gefolgt von Brustkrebs und Darmkrebs, und auch die häufigste krebsbedingte Todesursache. Allgemein ist Krebs in vielen reichen Ländern mittlerweile die häufigste Todesursache nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen – trotz Fortschritten bei der Behandlung.

Verbesserungen bei der Therapie haben die Wahrscheinlichkeit gesenkt, an Krebs zu sterben. Allerdings gibt es grosse Unterschiede. In Ländern mit hohen Einkommen ging die Rate von Todesfällen zwischen 2000 und 2015 um 20 Prozent zurück, in Ländern mit niedrigen Einkommen nur um 5 Prozent. Krebs zu überleben sei also auch eine Frage des Wohlstands, sagt die IARC. Sowohl Betroffene in ärmeren Ländern als auch ärmere Bevölkerungsschichten in reichen Ländern hätten geringere Überlebenschancen.

Dass in Ländern mit hohen Einkommen Geringerverdienende öfter von Krebs betroffen sind als Besserverdienende, liege an vielen Faktoren, heisst es weiter. Dazu gehöre eine ungesündere Lebensweise. Geringverdienende gingen oft auch später zum Arzt und verpassten so eine frühe Diagnose, die eine Heilung wahrscheinlicher macht. In der Schweiz sind 30 Prozent aller Todesfälle bei Männern und 23 Prozent der Todesfälle bei Frauen durch Krebs bedingt.