Während der Silvesterfeiern schnellt der Feinstaubwert je nach Wetterlage jeweils deutlich in die Höhe. Die feinen Partikel können zu Hustenanfällen führen. Wie hoch die Belastung in den Städten Bern, Basel und Zürich ist, sehen Sie in der Live-Grafik (oben). Als Kurzzeitgrenzwert gelten in der Schweiz 50 µg/m³ im 24-Stunden-Mittel (maximal 1 Überschreitung pro Jahr).