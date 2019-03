Die Forschung stecke noch in den Anfängen, gibt denn auch Dr. Mohinder Vindhyal zu bedenken, er hoffe aber, dass es nicht wie bei den Zigaretten Jahrzehnte dauere, bis die Risiken anerkannt werden.

Glimmstängel noch gefährlicher

In der Studie dargelegt ist auch, dass das Tabak-Rauchen noch gefährlicher ist. Das Herzinfarkt-Risiko ist dabei gegenüber Nichtrauchern um 165 Prozent erhöht – bei den Verdampfern lag der Wert bei 34 Prozent. Oder anders gesagt: Raucher von E-Zigaretten haben demnach ein tieferes Herzinfarktrisiko als jene, die an den herkömmlichen Glimmstängeln hängen. Auch die Wahrscheinlichkeiten für Gefässerkrankungen sind für Dampf-Inhalierer (25 Prozent) wesentlich geringer als für Zigarettenraucher (94 Prozent). Das gilt auch für psychische Krankheiten.

Und die Verdampfer helfen gemäss einer Studie der Universität London beim Zigarettenstopp besser als alle anderen Ersatzmittel wie Pflaster, Kaugummis oder Sprays. Der Umstieg vom Tabakprodukt auf den Verdampfer bringt somit zwar gesundheitliche Verbesserungen mit sich – gegenüber Nichtrauchern bestehen allerdings trotzdem Nachteile.

Umstieg, nicht Ausstieg

Wie gross diese sind, will in der Schweiz das Inselspital Bern an 1200 ausstiegswilligen Rauchern erforschen. In der Langzeitstudie soll auch untersucht werden, wie die verschiedenen Ausstiegsmethoden wirken und welche Gesundheitswerte dabei erreicht werden. Die Studie soll 6 Monate dauern und es werden noch Teilnehmer gesucht.

Diese Forschung soll auch einem aktuell in der Politik behandelten Thema dienen. Gesundheitsexperten wollen in E-Zigaretten mehr Nikotin erlauben, damit mehr Raucher auf die Verdampfer umsteigen. Dabei ist die Gefahr von Nikotin noch wenig erforscht, nur das hohe Suchtpotenzial des Stoffs ist bereits erwiesen. Wird mehr Nikotin in Verdampfern erlaubt, führt das zu einer erhöhten Abhängigkeit, und der Umstieg von der Zigarette bleibt eben ein Umstieg und wird nicht zum Ausstieg aus der Droge.

