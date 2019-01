Ältere und konservative Facebook-Nutzer teilen öfter Falschmeldungen in dem sozialen Netzwerk als andere. Dies geht aus einer neuen Studie hervor.

Nutzer im Alter von 65 Jahren oder älter teilen «fast sieben Mal mehr» Artikel von Falschmeldungen verbreitenden Internetadressen als 18- bis 29-Jährige, wie aus einer Studie der Universitäten Princeton und New York hervorgeht, die am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlicht wurde. Für die Studie prüften die Autoren die Facebook-Nachrichten von fast 1200 Menschen in den USA.