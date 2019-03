Da ist zum Beispiel die Geschichte des «Herrn B.», die Garfinkel auf seiner Website schildert: Bei dem 72-Jährigen war eine Alzheimerdemenz diagnostiziert worden. Ausserdem musste er wegen seiner Nierenschwäche regelmässig zur Blutwäsche. Er bekam zehn Medikamente. Dann wurden sechs davon abgesetzt – und innerhalb von zwei Wochen verbesserten sich B.s geistige und alltagspraktische Fähigkeiten massiv.

Vor dem Absetzen hatte er in einem Demenztest nur 14 von 30 Punkten erreicht. Das entspricht einer mittelschwer bis schwer eingeschränkten Hirnleistung. Nach dem Medikamentenstopp schaffte B. 30 von 30 Punkten – also normal. Er nahm wieder am Gemeinschaftsleben teil und unterzog sich später einer Nierentransplantation.

Das Beispiel ist krass, aber es zeigt, was zu viele oder unpassende Medikamente anrichten können. «Viele Senioren nehmen jahrelang Medikamente, die nicht oder nicht mehr angebracht sind. Das ist ein grosses Problem», sagt Sacha Beck. Er ist ein erfahrener Geriater, der in Zürich Senioren im Spital, in Alters- und Pflegeheimen und in seiner altersmedizinischen Praxis betreut.

Verkannte Nebenwirkungen

Häufig verursacht die Polypharmazie – so der Fachbegriff für die Einnahme von fünf oder mehr Arzneimitteln – unspezifische Beschwerden: Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Schwindel, Verwirrtheitszustände, Zittern, Stürze, Funktionsstörungen der Blase oder Magen-Darm-Probleme. «Oft werden solche Symptome aber nicht als unerwünschte Wirkungen von Arzneimitteln erkannt.

Das führt dann zur Verschreibung von weiteren Medikamenten», erläutert Manuel Haschke, Chefarzt Klinische Pharmakologie & Toxikologie am Inselspital Bern. Nicht jede neue Beschwerde müsse zwingend medikamentös behandelt werden, rät Haschke. «Wenn möglich sollten auch nicht medikamentöse Ansätze versucht werden.» Denn mit jedem zusätzlichen Medikament steigt laut Fachleuten das Risiko von Einnahmefehlern, unerwünschten Wirkungen und Wechselwirkungen:

Wer mehr als drei Arzneimittel nimmt, hat statistisch ein 4,3-fach höheres Risiko, wegen unerwünschter Wirkungen notfallmässig ins Spital zu kommen.

Personen, die mehr als vier Medikamente einnehmen, haben ein rund 60 Prozent höheres Risiko zu stürzen.

Ab fünf Wirkstoffen oder mehr lässt sich nicht mehr genau vorhersagen, was im Körper damit passiert und wie sie sich womöglich gegenseitig beeinflussen.

«Viele ältere Patienten wären gesünder, wenn sie die Hälfte ihrer Medikamente wegwerfen würden.»Michael A. Steinman, US-Geriater

Laut dem Helsana-Arzneimittelreport 2017 nehmen sechs von zehn Schweizerinnen und Schweizern über 65 Jahre mindestens vier Medikamente. Fast zwei von zehn nehmen sogar über zehn Arzneimittel. Noch mehr sind es bei Heimbewohnern: Sie bekommen im Schnitt neun Medikamente, fast jeder Vierte nimmt sogar mindestens dreizehn.

US-Geriater Michael A. Steinman zog 2016 im Fachblatt «Jama Internal Medicine» eine erschütternde Bilanz: «Viele ältere Patienten wären gesünder, wenn sie die Hälfte ihrer Medikamente wegwerfen würden.»

Das zeigt auch Doron Garfinkel seit über einem Jahrzehnt. Im Rahmen einer Studie checkte der Geriater die Medikamentenlisten von über 80-jährigen Patienten. Sie nahmen durchschnittlich 7,7 Medikamente. 64 von 70 Patienten schlug Garfinkel vor, jeweils rund fünf Arzneimittel abzusetzen. Darunter waren viele Antidepressiva, Blutdrucksenker, Magensäureblocker und Beruhigungs- und Schlafmittel, die chemisch dem Valium verwandt sind (Benzodiazepine).

88 Prozent der Senioren gaben danach an, dass es ihnen besser gehe. 67 Prozent berichteten sogar von «deutlicher Verbesserung» – und keiner fühlte sich schlechter als vor dem Absetzen. Nur 6 der über 200 gestoppten Medikamente mussten wieder eingesetzt werden.

Vorsicht, Blutdrucksenker

Auch wenn Garfinkels Methode manchen Ärzten zu radikal ist, sind sich seine Fachkollegen einig, dass er den Finger auf einen wunden Punkt legt. «Ich habe noch keinen Patienten gesehen, dem wir mit ‹radikalem› Absetzen geschadet hätten», stellt Joachim Zeeh, Chefarzt der Geriatrischen Fachklinik Georgenhaus im deutschen Meiningen, fest.