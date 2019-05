Weltweit wird immer mehr getrunken

In vielen Ländern mit hohem Einkommen stagnieren oder sinken aber die Zahlen. Noch liegt Europa mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 9,8 Litern deutlich vor Asien mit 4,7 Litern . Aufgrund der Trends der vergangenen rund 30 Jahre gehen die Forscher allerdings davon aus, dass Asien bis 2030 an Europa vorbeiziehen wird.

Eklatant sind allgemein die Unterschiede zwischen Männern und Frauen – und zwar weltweit. Global gesehen, trinken Männer 9,8 Liter pro Jahr, Frauen dagegen nur 2,7 Liter . Das dürfte sich in den nächsten Jahren kaum ändern.

«Die Auswirkungen von Alkohol werden sich erhöhen.»Jakob Manthey, Forscher

Verkehrsunfälle, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Krebs sind nur ein Teil der Todesursachen, die direkt oder indirekt mit Alkohol in Verbindung gebracht werden. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO ging 2016 jeder 20. Todesfall weltweit darauf zurück. Entsprechend sollte der missbräuchliche Alkoholkonsum von 2018 bis 2025 um 10 Prozent gesenkt werden – ein Ziel, das den Forschern zufolge verfehlt wird. «Stattdessen wird Alkohol einer der Hauptrisikofaktoren für vorhersehbare Krankheiten bleiben, und seine Auswirkungen werden sich relativ zu anderen Risikofaktoren erhöhen», erklärt Jakob Manthey, Mitautor der Studie.

Die Experten empfehlen deshalb Gegenmassnahmen wie höhere Steuern, Werbeverbote und Zugangsbeschränkungen. «Wir brauchen eine effektive Alkoholpolitik, insbesondere in Ländern, die sich schnell entwickeln und einen wachsenden Alkoholkonsum aufweisen», sagt Manthey.

Alkoholpolitik überdenken

In einem Kommentar, der ebenfalls in «The Lancet» veröffentlicht wurde, empfehlen die Suchtmediziner Sarah Callinan von der australischen La-Trobe-Universität und Michael Livingston vom Karolinska-Institut in Stockholm hingegen, die Vorhersagen der Studie mit Vorsicht zu geniessen. So seien exakte Prognosen zu Alkoholkonsum und Wirtschaftswachstum immer sehr schwer zu treffen.

Nichtsdestotrotz sollten gerade Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen ihre Suchtmittelpolitik anpassen, da eben hier damit zu rechnen sei, dass die Menschen künftig mehr trinken. Beispiele aus Ländern mit hohen Einkommen hätten gezeigt, dass etwa höhere Preise oder eine Einschränkung der Verfügbarkeit effektiv sein könnten, schreiben Callinan und Livingston. Gleichzeitig seien Werbeverbote oder Restriktionen sinnvolle Massnahmen – auch gegen den Widerstand der Industrie.

* mit Material der SDA