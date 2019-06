Welcher Schwimmstil ist der gesündeste?

Was gibt es Schöneres, als an einem heissen Sommertag ein erfrischendes Bad in einem See oder einem Pool zu nehmen? Schwimmen gehört zu den beliebtesten Sportarten: Mehr als ein Drittel der Schweizer Bevölkerung zieht regelmässig seine Bahnen im Wasser. Und tut sich dabei etwas Gutes. Denn Schwimmen gehört zu den gesündesten Aktivitäten überhaupt: Viele verschiedene Muskelgruppen werden gefordert, Verspannungen lockern sich. Regelmässiges Schwimmen kräftigt den Herzmuskel und beugt so Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor. Es fördert Lungenfunktion sowie Abwehrkräfte, und der Wasserwiderstand stärkt Bindegewebe und Hautgefässe.