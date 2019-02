Der Deutsche Kai Hensel ist Facharzt für Kinderheilkunde und Notfallmediziner, seit dem letzten Sommer arbeitet er an der berühmten Universität im englischen Cambridge. Er dachte, an dieser Weisheit mit den Genussmitteln Bier und Wein müsse was dran sein. Zusammen mit Wissenschaftlern und Professoren wollte er für einmal «im Leben eine Studie durchführen, die einfach nur Spass macht», erklärt er gegenüber «Spiegel online». Die Studie solle aber auch höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen genügen und wasserdicht sein.

Also machten sich Hensel & Co. an die Arbeit. Wie lässt sich der Kater am besten messen? Wie stark müssen sich die Teilnehmer betrinken, damit die Studie aussagekräftige Resultate liefert? Das waren nur einige Fragen, die im Konzept enthalten waren und beantwortet werden mussten. Ganz wichtig: Die Studie musste so durchgeführt werden, dass niemand zum Alkoholiker wurde oder gesundheitliche Schäden davontrug. Allein die Planung habe zwei Jahre gedauert, erinnert sich Hensel. Das Konzept der Studie widerstand allfälligen Bedenken der Ethikkommission der traditionellen englischen Universität.

In drei Gruppen aufgeteilt

Der Arzt wusste, dass sich «fast alle Studien mit den langfristigen Auswirkungen von Alkoholkonsum beschäftigen». Über kurzfristige Folgen des Alkohols allerdings ist kaum etwas bekannt. Hensel und seine Kollegen fanden knapp hundert (gesunde) Freiwillige, zwischen 19 und 40 Jahren, die sich einem Schluck Bier oder einem Glas Wein nicht abgeneigt zeigten. Dabei achteten die Forscher darauf, dass jeder Teilnehmer zwei Pendants hatte (ungefähr gleiches Alter und Geschlecht, ähnlicher Body-Mass-Index und ähnliches Trinkverhalten).

Die Teilnehmer wurden in drei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe trank am ersten Versuchsabend zuerst Bier, dann Weisswein, bis sie einen Blutalkoholgehalt von 1,1 Promille erreicht hatte. Beim zweiten Abend wurde die Reihenfolge der Getränke gewechselt. Die zweite Gruppe trank fast das Gleiche, nur, dass sie am ersten Abend mit Wein startete und am zweiten Bier trank. Die sogenannte Kontrollgruppe genoss an einem Abend ausschliesslich Bier und am anderen Wein.

Peinlich genaue Untersuchung

Das Forschungsteam achtete auch auf Punkte, die den Kater beeinflussen können, beispielsweise Nahrung und Schlaf. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhielten ein standardisiertes Essen, nur die Mengen wurden an Alter und Geschlecht angepasst. Hensel würdigt in diesem Zusammenhang die Leistungen der Küche: «Wir haben an manchen Versuchstagen zwölf Kilogramm Nudeln gekocht.» Vor dem Schlafengehen gab es eine bestimmte Menge Wasser, auch der Schlaf war punkto Stunden und Raumtemperatur geregelt.