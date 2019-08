Was im Umgang mit Demenz hilft

Die Veränderung begann schleichend. Irgendwann stapelten sich bei Albert Kohler (Name geändert) die Rechnungen, dann die Hemden im Schrank: Woche für Woche kaufte er sich ein neues – und legte es unausgepackt zu den anderen. Seine Frau Carola realisierte zuerst nicht, was los war. Dann aber blieb ihr Mann mit seinem Auto mitten in Bern stehen, mit kaputter Kupplung – vermutlich hatte der 84-Jährige schon seit Wochen vergessen, sie beim Schalten durchzudrücken.