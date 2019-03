Wenn du doch nur einen Funken Selbstkontrolle besitzen würdest.» Mit diesem Satz hat Angela Duckworth, als sie noch Siebtklässler in Mathe unterrichtete, oft ihre Schüler getadelt, wenn die mal wieder die Hausaufgaben nicht gemacht hatten. Heute ist Duckworth Psychologin an der Universität von Pennsylvania und findet grundfalsch, was sie damals so oft sagte. «Wenn ein Student morgens ohne seine Hausaufgaben auftauchte, war mein Reflex, zu ermahnen, statt sich in seine Lage zu versetzen», schreibt siew in Perspectives on Psychological Science. Machten die Schüler Fehler und gaben frustriert auf, habe sie nur darauf gedrängt, dass sie es weiter versuchten. «Das hat nie funktioniert.»