Da ist zum Beispiel die Geschichte des «Herrn B.», die Garfinkel auf seiner Website schildert: Bei dem 72-Jährigen war eine Alzheimerdemenz diagnostiziert worden. Ausserdem musste er wegen seiner Nierenschwäche regelmässig zur Blutwäsche. Er bekam zehn Medikamente. Dann wurden sechs davon abgesetzt – und innerhalb von zwei Wochen verbesserten sich B.s geistige und alltagspraktische Fähigkeiten massiv.

Vor dem Absetzen hatte er in einem Demenztest nur 14 von 30 Punkten erreicht. Das entspricht einer mittelschwer bis schwer eingeschränkten Hirnleistung. Nach dem Medikamentenstopp schaffte B. 30 von 30 Punkten – also normal. Er nahm wieder am Gemeinschaftsleben teil und unterzog sich später einer Nierentransplantation.

Das Beispiel ist krass, aber es zeigt, was zu viele oder unpassende Medikamente anrichten können. «Viele Senioren nehmen jahrelang Medikamente, die nicht oder nicht mehr angebracht sind. Das ist ein grosses Problem», sagt Sacha Beck. Er ist ein erfahrener Geriater, der in Zürich Senioren im Spital, in Alters- und Pflegeheimen und in seiner altersmedizinischen Praxis betreut.

Verkannte Nebenwirkungen

Häufig verursacht die Polypharmazie – so der Fachbegriff für die Einnahme von fünf oder mehr Arzneimitteln – unspezifische Beschwerden: Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Schwindel, Verwirrtheitszustände, Zittern, Stürze, Funktionsstörungen der Blase oder Magen-Darm-Probleme. «Oft werden solche Symptome aber nicht als unerwünschte Wirkungen von Arzneimitteln erkannt.

Das führt dann zur Verschreibung von weiteren Medikamenten», erläutert Manuel Haschke, Chefarzt Klinische Pharmakologie & Toxikologie am Inselspital Bern. Nicht jede neue Beschwerde müsse zwingend medikamentös behandelt werden, rät Haschke. «Wenn möglich sollten auch nicht medikamentöse Ansätze versucht werden.» Denn mit jedem zusätzlichen Medikament steigt laut Fachleuten das Risiko von Einnahmefehlern, unerwünschten Wirkungen und Wechselwirkungen: