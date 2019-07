Von wegen sanft

Inzwischen steht in der Gebrauchsinformation, das Präparat solle nicht angewendet werden, «wenn Sie an Lebererkrankungen leiden oder in der Vorgeschichte litten oder Arzneimittel mit leberschädigenden Eigenschaften anwenden». Zudem sollte die Einnahme beendet und ein Arzt aufgesucht werden, bei «Zeichen einer Leberschädigung (Gelbfärbung der Haut oder Augen, dunkler Urin, entfärbter Stuhl, Schmerzen im Oberbauch, Übelkeit, Appetitverlust, Müdigkeit)». Ein Gutachten soll klären, ob der Todesfall in Zusammenhang mit dem Medikament steht.

Eine Bayer-Sprecherin erklärte auf Anfrage, es handele sich dabei um eine «äusserst seltene, dosisunabhängige Reaktion auf Substanzen, die in der Regel von Menschen sicher toleriert werden»; zudem sei «das Nutzen-Risiko-Profil von Iberogast weiterhin positiv».